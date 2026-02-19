Projet Diamba Sud: les ressources minérales totalisent 1,25 million d'onces d'or

A Kédougou, au sud-est du Sénégal, Fortuna Mining a annoncé une mise à jour de l'estimation des ressources minérales du projet aurifère Diamba Sud, en vigueur à compter du 16 janvier 2026. Les ressources minérales indiquées totalisent 1,25 million d'onces d'or, représentant une augmentation de 530 000 onces d'or par rapport à l'estimation précédente. Elles démontrent aussi un potentiel de croissance des ressources non exploitées.



Jorge A. Ganoza, président et chef de la direction, a déclaré que cette mise à jour de l’estimation des ressources minérales représente une avancée significative pour le projet aurifère Diamba Sud, notamment grâce à une augmentation de 73 % des onces d’or indiquées, soit 94 % du total. "Cette mise à jour constitue une base solide pour l’étude de faisabilité que nous prévoyons publier d’ici le milieu de 2026 et fait progresser considérablement le projet vers une décision d’investissement finale", a ajouté M. Ganoza.



Selon la société, Diamba Sud, de même que l’expansion de la mine Séguéla, actuellement à l’étude, est au cœur de sa stratégie visant à faire de "Fortuna une entreprise capable de produire plus de 500 000 onces d’or par année à partir d’actifs à longue durée de vie".



Fortuna poursuit l'étude de faisabilité du projet aurifère de Diamba Sud afin d'appuyer une éventuelle décision de construction prévue pour le milieu de l'année 2026, la livraison de l'étude étant attendue d'ici la fin du deuxième trimestre 2026.Les ressources minérales sont déclarées in situ, à 100 %, au 16 janvier 2026. Le gouvernement du Sénégal prendra une participation de 10 % dans le projet, sans frais, lors de l’octroi du permis d’exploitation, et pourra choisir d’acquérir jusqu’à 25 % supplémentaires.