FMI : "Le Sénégal est disposé à conclure un accord, mais très déterminé à défendre ses intérêts" (Aminata Touré)

Le Sénégal poursuit activement ses discussions avec le Fonds monétaire international (FMI), en vue de conclure un nouveau programme de financement. Cependant, tout accord doit être conclu "dans le meilleur intérêt" du pays et du "peuple" sénégalais, a déclaré Aminata Touré, haute représentante du Président Diomaye Faye, à Reuters, ce mercredi 18 février.



Cette déclaration intervient alors que le FMI a suspendu son précédent programme de prêts, d'un montant de 1,8 milliard de dollars, suite à la découverte d'écarts budgétaires par la nouvelle administration. Le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) tentent depuis plusieurs mois de définir un terrain d’entente. «Le Sénégal est disposé à conclure un accord, mais il est aussi très déterminé à défendre ses intérêts», a souligné Mme Touré, assurant que «les discussions se poursuivent (et) ne sont pas bloquées».



Si le FMI a récemment proposé une restructuration de la dette, Aminata Touré a qualifié ce sujet de «très complexe». Elle a mis en garde contre les décisions précipitées : «Certaines décisions peuvent avoir des conséquences à long terme, allant même jusqu'à bloquer, parfois, vos perspectives de croissance».



La suspension du programme du FMI a eu pour effet de compliquer les relations avec d'autres donateurs internationaux, mais le Sénégal reste, poursuit Mimi Touré, «attaché à tous ses engagements de paiement» envers ses partenaires. «Jusqu'à présent, nous n'avons pas fait défaut, et nous n'avons aucune intention d'en faire défaut», a-t-elle assuré.



D'après Reuters, le prochain test de crédibilité financière pour le Sénégal aura lieu en mars, avec une échéance de plus de 480 millions de dollars à verser aux détenteurs d'euro-obligations. Pour Mimi , le gouvernement prévoit d'effectuer ces paiements à temps. « Il faut parfois se concentrer sur les priorités ; cela ne signifie pas qu'on ne s'intéresse pas au reste», a conclu la haute représentante du Président de la République.