JOJ Dakar 2026 : la musique officielle sera connue le 21 juin

Le jury du concours pour la musique officielle des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a officiellement sélectionné les trois (3) titres finalistes, le 18 février 2026. La musique officielle des JOJ sera dévoilée le 21 juin prochain.



Le Comité d’organisation des JOJ Dakar 2026 (COJOJ) a indiqué à l’Agence de Presse Sénégalaise que le jury installé par le ministère de la Culture et du Tourisme a participé à une séance d’écoute en compagnie du groupe de travail pour choisir les trois (3) sons finalistes.



Des légendes de la musique sénégalaise comme Baaba Maal, Oumar Pene et Kiné Lam étaient aux côtés des membres du groupe de travail pour apporter leur expertise.



Le jury officiel est composé du ministre de la Culture et du Tourisme Amadou Ba, de Baaba Maal, Coumba Gawlo Seck, Hugues Diaz, Mamadou Omar Kamara, Henri Guillabert, Ninon, Biram Ndeck Ndiaye, Maïmouna Dembélé, Kiné Lam, Fatoumata Ouattara, Oumar Pene et Khadidiatou Niang.