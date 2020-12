Covid-19 Sénégal: 98 nouveaux cas, 6 décès.. la barre des 1000 malades sous traitement à nouveau atteinte

Selon le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 fait par le ministère de la Santé ce mercredi 23 décembre, 98 nouveaux cas ont été enregistrés sur un total de 1439 tests effectués (un taux de positivité de 6,81%). Il s'agit de 35 cas contacts, de 5 cas importés (recensés à l'AIBD) et de 58 cas issus de la transmission communautaire.



Ces derniers sont répartis comme suit: Kaolack (6), Dakar-Plateau (5), Parcelles Assainies (4), Guédiawaye (3), Richard-Toll (3), Cité Djily Mbaye (2), Fatick (2), Keur Madiabel (2), Kaffrine (2), Mbour (2), Ouakam (2), Saint-Louis (2), Touba (2), Yoff (2), Alamdies (1), Amitié 2 (1), Bambey (1), Colobane (1), Dagana (1), Diourbel (1), Fass (1), Gossas (1), HLM Grand-Médine (1), HLM Grand-Yoff (1), Maristes (1), Matam (1), Mbao (1), Médina (1), Ouest-Foire (1), Pikine (1), Podor (1), Poponguine (1), Sicap Baobab (1)



65 patients ont été déclarés guéris et 30 autres pris en charge dans les services de réanimation.

6 décès ont été enregistrés dans la journée de mardi 22 décembre.



Depuis le 02 mars 2020 à ce jour, le Sénégal compte 18 043 cas confirmés de Covid-19 dont 16 657 guéris, 378 décédés et donc 1007 malades sous traitement.