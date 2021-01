Covid-19 Sénégal: un taux de positivité pas alarmant mais un plateau médical défaillant

Les autorités sénégalaises en charge de la gestion de l'épidémie de Covid-19 ont décidé depuis quelques semaines d'augmenter le nombre de tests effectués au quotidien. C'est en moyenne plus de 2000 tests qui sont faits chaque jour sur les cas suspects et contacts symptomatiques. Résultats, on note une augmentation nette du nombre de cas positifs au quotidien, qui valse entre 150 et 200 cas.



Un taux de positivité pas alarmant

Ce samedi, les services du ministère de la Santé ont rapporté 328 nouveaux cas positifs à la Covid-19 sur 2555 tests effectués. Soit un taux de positivité de 12,84%.



Depuis le début de la pandémie, le taux de positivité du Sénégal varie entre 7 et 13%.

Donc le point rassurant devait être ce taux de positivité qui ne flambe toujours pas vers les 20 ou 25 %. Cependant, le plateau médical du Sénégal n'est même pas en mesure de contenir le nombre de malades produit par ce taux qui est loin d'être alarmant sur une courbe épidémiologique, si l'on en croit à certains spécialistes de la Santé publique.



Un plateau médical très mal équipé

En effet parmi les centaines de malades qui arrivent dans les Centres de traitement épidémiologiques (CTE), il y a toujours un pourcentage de cas graves à admettre dans les services de réanimation. Et c'est là que le bât blesse. Puisque le Sénégal dispose d'un nombre très limité de "lits chauds".



D'ailleurs, les autorités gouvernementales ne sont jamais précises sur le nombre exact de lits disponibles dans les salles de réanimation du pays. Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a récemment parlé de 101 respirateurs artificiels disponibles au Sénégal.



Le Sénégal est donc contraint de prendre des mesures restrictives pour le respect des gestes barrières afin de freiner la propagation du virus. Son plateau médical est incapable de gérer une cinquantaine de cas graves sans enregistrer plusieurs décès au quotidien. À titre de comparaison, la France, par exemple, compte à ce jour 1313 patients en Réanimation. Un chiffre qui, divisé par 10 exploserait les services de réanimation sénégalais.



En conclusion, même si le Sénégal a un personnel médical qualifié et très résolument engagé dans le traitement des malades de Covid-19, avec des taux de guérison qui imposent le respect, les infrastructures sanitaires sont très en deçà des normes, en termes d'équipements.