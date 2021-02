Covid-19 : Ursula von der Leyen admet des défaillances de l'UE sur les vaccins

"Trop optimiste". La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a reconnu, mercredi 10 février, devant les eurodéputés, des défaillances de la part de l'Union européenne dans la lutte contre le coronavirus, en admettant que l'UE avait pris du retard dans la campagne de vaccination.



Avec les retards de livraisons et les passes d'armes avec les laboratoires, notamment AstraZeneca, Ursula von der Leyen a déclaré que 26 millions de doses de vaccins avaient désormais été réparties entre les 27 pays de l'UE et que 70 % des adultes européens devraient avoir été vaccinés d'ici la fin de l'été.



"Et cependant, c'est un fait que nous ne sommes pas aujourd'hui là où nous voudrions être dans la lutte contre le coronavirus", a-t-elle dit devant le Parlement européen.



"Nous avons été en retard avec l'approbation (des vaccins). Nous avons été trop optimistes sur la production de masse. Et peut-être avons-nous eu aussi trop de certitudes sur le fait que les commandes seraient effectivement livrées dans les temps", a-t-elle ajouté.



La présidente de la Commission a aussi admis qu'une succession d'erreurs avait conduit à la décision de contrôler les exportations de vaccins. "Je le regrette profondément", a-t-elle déclaré.

Ursula von der Leyen a néanmoins défendu la centralisation des commandes de vaccins par la Commission, qui a ainsi évité selon elle une situation injuste dans laquelle quelques grands pays auraient pu profiter de leur puissance pour s'octroyer les doses disponibles.



Elle a aussi jugé que l'UE ne pouvait pas se permettre de précipiter ses procédures de validation de vaccin, quitte à ce que cela lui fasse perdre trois ou quatre semaines sur d'autres pays.



L'UE va mettre en place un nouveau réseau d'essais cliniques afin de fournir plus rapidement des données aux autorités de régulation ainsi qu'un groupe de travail chargé d'accélérer la production de vaccins, a annoncé la présidente de la Commission.