Covid-19: Voici d'où proviennent les 18 cas communautaires enregistrés ce jeudi 6 août

Lors de son point quotidien sur la situation du coronavirus au Sénégal, de ce jeudi 6 août 2020, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé 177 nouveaux cas positifs, dont 18 issus de la transmission communautaire.



Ces derniers proviennent de Parcelles Assainies (3), Ouest Foire (3), Ouakam (2), Diofior(1), Grand Dakar (1), Guédiawaye (1), Mamelles (1), Mbour (1), Médina(1), Nioro (1), Rufisque (1), Tambacounda (1) et Thiès (1).



A ce jour, le Sénégal compte 10.715 cas confirmés, dont 7.101 guéris, 2 23 décédés, et donc 3. 390 malades sous traitement.