Covid-19 au Sénégal : 19 cas positifs dont 18 communautaires rapportés ce lundi

Le bulletin quotidien consacré à l'épidémie du coronavirus fait état de 19 nouveaux cas ce lundi. Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale c'est sur un échantillon de 748 tests, soit un taux de positive de 2,54 %.



Parmi les nouvelles infections, 18 sont issus de la a transmission communautaire et 1 importé enregistré à l'AIBD.



Le MSAS indique que 13 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation.



Aucun cas de décès n'a été pas notée au cous des dernières 24 heures.



A ce jour, 86387 cas ont été déclarés positifs dom 84376 décédés et donc 37 sous traitement.



Le nombre total de personnes vaccinés est 1. 490. 836.