Covid-19: l'Union africaine accélère dans la course aux vaccins

Les 400 millions de doses nouvellement acquises seront fournis par l'Inde, et notamment par le Serum Institute of India qui fabrique le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca. 50 millions de doses pourraient arriver sur le continent dès le début du mois d'avril, affirme John Nkengasong, le directeur du CDC, le centre africain pour les contrôles des maladies. Il se dit optimiste alors que son organisme a déjà sécurisé au total 670 millions de doses de vaccin. Selon les spécialistes, il faudrait au total 1,5 milliard de doses pour vacciner 60 % des populations d'Afrique.



Des pays achètent aussi de leur côté

Le financement de ces achats est assuré à la fois par l'Afreximbank, banque africaine de financement du commerce extérieur, et par la Banque mondiale. En parallèle, l'Afrique compte aussi sur le programme Covax lancée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la Santé, mais qui tarde encore à concrétiser ses promesses.



Reste que ces initiatives multilatérales ne vont pas assez vite aux yeux de certains. Ainsi l'Afrique du Sud va recevoir lundi 1er février un million de doses achetées directement au laboratoire AstraZeneca. Mais comme le président sud-africain s'en est plaint au cours du sommet de Davos, son pays paiera les doses deux fois et demie le prix payé par les Européens. Une poignée d'autres pays, dont le Maroc, l'Égypte ou encore l'île Maurice ont eux aussi commencé les vaccinations sans attendre les achats groupés de l'Union africaine.