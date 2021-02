Covid-19 : la Sonam Assurance rappelle au travail des employés testés positifs

Avec la deuxième vague de coronavirus qui sévit au Sénégal, de nombreuses entreprises sont victimes de la covd-19. A la Sonam Assurance, une source affirme qu'une vingtaine de cas y sont détectés. Pourtant, certains d'entre eux ont été rappelés par la direction pour continuer leur travail alors qu'ils n'ont pas encore terminé leur traitement.



Le Directeur général veut que 5 parmi les 20 agents testés positifs au coronavirus reprennent le service malgré les risques que cela comporte, rapporte le journal. Selon des sources de «L’AS», l’un d’entre eux a même contaminé sa mère. « Ce qui se passe à la Sonam Assurance est juste hallucinant. On a l'impression que le directeur joue avec notre santé. En effet, prés de 20 personnes ont été déclarées positives au Covid-19, mais à notre grande surprise 5 parmi elles sont revenues travailler sans être guéries », renseigne un employé de la boite.



Le Directeur de la boîte, Mamadou Diop, et les employés ne parlent pas le même langage. Joint au téléphone par le journal "Les Echos", monsieur Diop se dit surpris d'apprendre cela. D'après lui, il y a certes des cas de coronavirus dans la société comme dans beaucoup d'autres, mais le nombre des personnes concernées est loin de la vingtaine, sans préciser le nombre exact. « Toutes les personnes malades de la Covid-19 sont isolées chez elles comme le veut la procédure. Nous ne sommes pas suicidaires au point de jouer avec notre santé », dément monsieur Diop, qui assure que toutes les dispositions de lutte contre le coronavirus sont strictement respectées.



Une information que réfute le journal «L’AS», qui rapporte que, les travailleurs au nombre de 20, tels que le directeur financier, les comptables A.Nd, D.D, M.F (aide comptable), É.D (comptable), A.N (agent recouvrement), B.S (comptable), A. Bassène (producteur), A.T (comptable), M.C (comptable), M.Nd. (archiviste), S.N (agent d’entretien), Ch.C (électricien), M.S (coursier), M.N et M.S ont tous chopé le virus. Parmi tout ce beau monde, «L’AS» affirme également sans risque d’être démenti que le patron en a bien rappelé cinq en l’occurrence : M.S, H.Th, M.C, M.S et S.Nd.