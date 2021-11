Covid-19: la barre des 5 millions de morts officiels franchie dans le monde

Le coronavirus a causé la mort de plus de 5 millions personnes dans le monde entier depuis que le bureau chinois de l'Organisation mondiale de la santé a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019.



Ce bilan, rapporte la RFI? prend en compte les décès comptabilisés par les autorités de santé nationales, et ne représente qu'une part des décès réellement liés au coronavirus. Selon l'OMS, en considérant la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, ce bilan pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.