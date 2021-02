Covid-19 : la région de Diourbel réceptionne près de 11.000 doses

La distribution des vaccins anti-Covid-19 se poursuit dans les régions. Après Louga (6178 doses) et Matam (6.343 doses), la région médicale de Diourbel, dans l’Ouest du Sénégal, a reçu, dans la nuit du dimanche 21 février 2021, ses doses : dix mille huit cent quatre-vingt et un (10.881) vaccins sur les 200.000 réceptionnés par le Sénégal.



Le gouverneur, Gorgui Mbaye, qui se réjouit du premier lot reçu, appelle les populations cibles à aller se faire vacciner en raison du « fort taux de l’létalité de la région, 8% ».



« C’est avec un immense soulagement que nous avons reçu un premier lot de 10.881 doses. J’espère que très rapidement les personnes cibles vont en bénéficier. Nous comptons réunir tous les moyens pour suivre dans les meilleurs délais le lancement », a déclaré M. Mbaye.



Non sans rappeler que le taux de létalité de la région « dépasse de très loin le niveau national. Nous sommes à plus de 8%, alors qu’au niveau national, le taux de mortalité est à plus de 2%».



Selon le chef de l’Exécutif régional, « le mode d’organisation sera corsé pour vacciner le plus grand nombre de personnes en un temps record avant de réceptionner la seconde dose de vaccins ».



La campagne de vaccination démarre demain, mardi, sur l’étendue du territoire national. Déjà, les autorités sanitaires vont procéder ce lundi, à l’installation du comité de contrôle et de suivi.



A noter que les premières doses sont destinées au personnel de santé, aux forces défense et de sécurité et aux personnes vivant avec des comorbiditéS.