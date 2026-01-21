Guiré Yéro Bocar : le Pastef réaffirme son engagement pour l’objectif du million de militants

Le Pastef de la commune de Guiré Yéro Bocar dans le département de Kolda (sud), a réaffirmé son soutien total à l’appel du Président Ousmane Sonko visant l’atteinte d’un million de militants engagés à travers le pays. Cette déclaration a été faite lors d’un meeting organisé la semaine dernière, sous la présidence de l’honorable députée Ndéyé Marie Sané, en présence d’une forte mobilisation des militants et sympathisants du parti.



Prenant la parole à cette occasion, le coordonnateur communal de PASTEF, El Hadji Ibrahima Baldé, a souligné que cet objectif est non seulement réaliste, mais également à la portée du parti. « En parfaite cohérence avec cette dynamique, PASTEF Guiré Yéro Bocar apporte son soutien total à l’appel du PROS visant l’atteinte de 1 million de militants engagés. Cet objectif est à notre portée, et nous restons plus que jamais mobilisés pour répondre présents, avec discipline et détermination, au service du Sénégal juste, souverain et prospère que nous voulons bâtir ensemble », a-t-il déclaré.



Le meeting a également été marqué par l’intervention de l’honorable députée Ndéyé Marie Sané, qui s’est dite pleinement satisfaite de la mobilisation observée. Elle a salué l’engagement et la ferveur militante qui, selon elle, traduisent l’adhésion populaire au projet de transformation porté par PASTEF Les Patriotes.



« Nous exprimons notre profonde gratitude à l’ensemble des militantes et militants, sympathisants et patriotes qui ont répondu massivement à l’appel. Mais aussi et surtout à la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) de la commune de Guiré Yéro Bocar, qui a fait de cette mobilisation une véritable démonstration de force et de loyauté envers le projet de transformation porté par PASTEF Les Patriotes », a-t-elle laissé entendre.



À travers cette rencontre politique, PASTEF Guiré Yéro Bocar réaffirme ainsi sa détermination à jouer pleinement sa partition dans la dynamique nationale de mobilisation, en vue de consolider les bases d’un Sénégal nouveau, fondé sur la justice, la souveraineté et la prospérité partagée.