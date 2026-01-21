Incidents à la CAN 2025 : 18 supporters sénégalais déférés ce mercredi

Les 18 supporters sénégalais arrêtés le 18 janvier 2025 lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc puis placés en garde à vue, seront présentés ce mercredi au parquet de Rabat.
D’après les informations recueillies dans le quotidien Libération, les mis en cause sont accusés de "hooliganisme et de troubles à l’ordre public pour des faits ayant eu dans un stade". Les avocats de ces supporters ont déclaré qu’ils comptent demander leur relaxe, à défaut d’une amende pécuniaire, étant donné que le dossier ne contient aucune preuve.
