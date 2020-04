Covid-19 : le Pr Seydi en visite à Tamba et Kolda

Le Professeur (Pr) Moussa Seydi, chef de service des maladies infectieuses de Fann, effectue une visite dans les régions de Tambacounda et Kolda, situées respectivement dans l’est et dans le sud du pays. Ceci dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.



Au centre de traitement de Tambacounda, le Pr Seydi dit y avoir trouvé une équipe médicale engagée et dynamique, avec un réanimateur. C'est la raison pour laquelle il pense que Tambacounda n'a pas besoin d'évacuer des malades à Dakar. « La région a une bonne structure, mais je pense qu’elle doit être dotée d’une structure spéciale.»



Par conséquent, il interpelle les autorités à mieux doter la région en infrastructures et en personnels. Pr Seydi tient à préciser qu’à l’heure actuelle, il n’est pas trop tard d’endiguer la maladie, ni trop tard pour le vaincre. Mais, « à condition qu’on applique les mesures barrières », a-t-il rappelé.



Interpellé sur les transmissions communautaires, Pr Seydi de répondre que les études montrent qu'un cas communautaire asymptomatique peut contaminer 400 personnes en un mois. C'est pourquoi Pr Moussa Seydi appelle la population à s'engager dans la lutte contre cette pandémie. Il préconise également le port généralisé de masques pour éviter d'aller vers le confinement.



Il est attendu ce mercredi à Kolda.