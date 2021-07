Covid-19 : le Sénégal va réceptionner près de 500.000 doses de vaccins, ce mardi

Le Sénégal va recevoir près de 500.000 doses des vaccins ce mardi 27 juillet 2021. Il s’agit de 332118 doses de Sinopharm et d’un lot de vaccin de 136800 doses de Jonhson and Jonhson.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr va procéder à la réception de ces nouvelles doses cet après-midi à 15 heures à l’Aéroport Blaise Diagne de Diass.



Par ailleurs, le ministère de la Santé annonce qu' un lot d'Astra Zeneca est atttendu la semaine prochaine.