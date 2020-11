Covid-19 : le kit de diagnostic rapide disponible en début 2021 (Institut Pasteur de Dakar)

C’est à CNN que l’administrateur général de l’Institut Pasteur de Dakar, le Docteur Amadou Sall a fait la révélation. Il a annoncé que le kit de test rapide pour diagnostiquer la Covid-19 sera disponible en début d’année (en 2021) et sera abordable.



Dans une interview sur la chaîne d'informations télévisées américaine internationale (CNN) et rapporté par la Rfm, Dr Sall a révélé que « l’Institut Pasteur de Dakar est sur le point de rendre disponible un kit de test de diagnostic de Covid-19 portable et abordable».



Donnant plus de détails, il a expliqué que c’est une technologie très simple comme un test de grossesse qui peut être utilisée partout au niveau communautaire, estimant que ce dispositif est important pour l’Afrique et son coût ne va pas dépasser un (1) Dollar, environ 557 F CFa.



« Les Kits de tests rapides de Covid-19 vont être disponibles sur le continent par le billet des gouvernements et des organisations de santé. Pour le moment, l’accent est mis sur la santé publique. D’ici février 2021, l’objectif de l’Institut Pasteur est de délivrer 5 à 10 millions de kits et le continent africain sera le premier servi », a-t-il fait savoir.



Avant de conclure en précisant que ce prototype de kit a été testé en juin après avoir collecté des fonds auprès de donateurs tels que l’Organisation à but non lucratif britannique Trust et le gouvernement britannique.