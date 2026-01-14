CAN 2025 : Les félicitations du Président Diomaye Faye aux « Lions » après leur victoire contre l’Égypte

Le Président Bassirou Diomaye Faye a adressé ses félicitations aux « Lions » après leur succès 1-0 face à l’Égypte. Dans un message publié sur Facebook, il encourage l’équipe à maintenir son esprit collectif pour offrir au Sénégal une nouvelle étoile.



« Je félicite nos Lions qui, par un match sérieux et maîtrisé, ont écarté l’Égypte et décroché leur place en finale de la Coupe d’Afrique », a écrit le Président Faye.



« À une marche de la consécration, poursuivez avec la même lucidité, la même discipline et le même esprit collectif, pour offrir au Sénégal une nouvelle étoile et une fierté partagée par toute la Nation », a ajouté le chef de l’Etat.