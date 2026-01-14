Réseau social
Victoire du Sénégal face à l'Egypte : Ousmane Sonko salue « l’endurance et l’ambition » des « Lions »
Le Premier ministre Ousmane Sonko a salué la victoire du Sénégal face à l’Égypte (1-0). Dans un message publié sur Facebook, il a rendu hommage à « l’endurance et à l’ambition » des « Lions ».
 
« De Kinshasa à Tanger, vous donnez le tempo du nouvel esprit que nous voulons pour le Sénégal et les sénégalais: l'endurance, l'ambition, la gagne et le don de soi pour la patrie », a écrit Sonko.

« Bravo à toute l'équipe et Go Gaïndé, pour l'ultime victoire », a conclu le chef du gouvernement.


Moussa Ndongo

Mercredi 14 Janvier 2026 - 20:42


