Victoire du Sénégal face à l'Egypte : Ousmane Sonko salue « l’endurance et l’ambition » des « Lions »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a salué la victoire du Sénégal face à l’Égypte (1-0). Dans un message publié sur Facebook, il a rendu hommage à « l’endurance et à l’ambition » des « Lions ».



« De Kinshasa à Tanger, vous donnez le tempo du nouvel esprit que nous voulons pour le Sénégal et les sénégalais: l'endurance, l'ambition, la gagne et le don de soi pour la patrie », a écrit Sonko.



« Bravo à toute l'équipe et Go Gaïndé, pour l'ultime victoire », a conclu le chef du gouvernement.