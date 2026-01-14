Sénégal vs Egypte (CAN 2025): Sadio Mané ouvre le score (1-0)

Sadio Mané a fait basculer la rencontre en faveur du Sénégal à la 79e minute face à l’Égypte (1-0). À la suite d’une frappe de Lamine Camara repoussée par la défense égyptienne, le ballon est revenu dans les pieds de l’attaquant sénégalais, qui a conclu d’un tir précis, laissant le gardien adverse sans réaction.



À moins de dix minutes du coup de sifflet final, les « Lions » prennent l’avantage sur les Pharaons.