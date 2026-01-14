Réseau social
CAN 2025: le Sénégal retrouve la finale grâce à Sadio Mané



Le Sénégal décroche sa quatrième finale de CAN en battant l’Égypte 1-0. Le but décisif est signé Sadio Mané à la 79ᵉ minute. Il offre aux « Lions » une place pour rêver une nouvelle fois du titre continental.
 
En finale, le Sénégal affrontera le vainqueur de la demi-finale Nigeria – Maroc, programmée ce soir.
Moussa Ndongo

Mercredi 14 Janvier 2026 - 20:12


