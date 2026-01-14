Sénégal vs Egypte (CAN 2025) : Kalidou Koulibaly sort sur blessure

Touché aux adducteurs et averti d’un carton jaune synonyme de suspension en cas de finale, Kalidou Koulibaly a été contraint de quitter la pelouse sur blessure lors de la demi-finale face à l’Égypte, ce mercredi.



Une rencontre difficile pour le capitaine des « Lions », dont la CAN 2025 pourrait très probablement s’arrêter là, même en cas de qualification du Sénégal pour la finale.