Sénégal vs Egypte (CAN 2025) : Kalidou Koulibaly sort sur blessure



Touché aux adducteurs et averti d’un carton jaune synonyme de suspension en cas de finale, Kalidou Koulibaly a été contraint de quitter la pelouse sur blessure lors de la demi-finale face à l’Égypte, ce mercredi.
 
Une rencontre difficile pour le capitaine des « Lions », dont la CAN 2025 pourrait très probablement s’arrêter là, même en cas de qualification du Sénégal pour la finale.
Moussa Ndongo

Mercredi 14 Janvier 2026 - 18:37


