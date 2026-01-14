Sénégal vs Egypte (CAN 2025) : Kalidou Koulibaly sort sur blessure

Touché aux adducteurs et averti d’un carton jaune synonyme de suspension en cas de finale, Kalidou Koulibaly a été contraint de quitter la pelouse sur blessure lors de la demi-finale face à l’Égypte, ce mercredi.
Une rencontre difficile pour le capitaine des « Lions », dont la CAN 2025 pourrait très probablement s’arrêter là, même en cas de qualification du Sénégal pour la finale.
Une rencontre difficile pour le capitaine des « Lions », dont la CAN 2025 pourrait très probablement s’arrêter là, même en cas de qualification du Sénégal pour la finale.
Autres articles
-
CAN 2025 : le Sénégal et l'Égypte se neutralisent à la pause
-
Sénégal vs Égypte (CAN 2025): le onze de départ des “Lions” avec Nicolas Jackson
-
Fédération burkinabé de football : Brama Traoré, le sélectionneur, et l’ensemble de son staff limogés
-
Sénégal vs Égypte : la Finale avant l’heure
-
CAN 2025 Maroc : un dispositif permet aux non-voyants de suivre les matchs depuis les tribunes