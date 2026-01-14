Portrait du Koweït : Le géant de l'or noir accueille Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye et sa délégation séjourne depuis le 13 janvier à Koweït. Cette visite a pour but de renforcer et d’élargir le partenariat dans plusieurs domaines clés, notamment la paix et la sécurité, l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, l’industrie et la sécurité alimentaire.



Une occasion pour PressAfrik de faire le portrait l’Etat du Koweït devenu indépendant depuis le 22 février 1961. Le pays fonctionne sur la base d’une monarchie constitutionnelle, et est dirigé par l’Emir Mishal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, depuis le 16 décembre 2023.



Au-delà de sa puissance financière, le Koweït présente aujourd'hui l'un des visages démographiques les plus singuliers du monde arabe. Avec une population frôlant les 5 millions d'habitants (4,919 millions en juin 2024). Cette minorité de 1,56 million de citoyens coexiste avec une immense main-d'œuvre étrangère de 3,36 millions de personnes, majoritairement originaire de l’inde et l’Egypte. Malgré cette pression démographique et une densité élevée de 276 habitants/km², le Koweït maintient des standards de vie d'excellence.



Deuxième plus vaste gisement de pétrole du monde

Son Indice de Développement Humain (0,847) le propulse au 49ème rang mondial, porté par un taux d'alphabétisation de 96,5 %. Sur l'échiquier mondial, le Koweït reste le gardien de la monnaie la plus forte de la planète. Au 10 janvier 2025, le Dinar koweïtien (KWD) s'échangeait à 3,16 €, un symbole de puissance pour ce petit territoire de 17 818 km². Avec un PIB nominal de 159,1 milliards USD et une richesse par habitant dépassant les 31 700 USD, le pays maintient son rang parmi les nations les plus prospères.



Selon le trésor français, le Koweït a été le premier pays arabe du Golfe à exploiter (1938), exporter (1946) et nationaliser (1953) ses ressources pétrolières. Ses réserves prouvées sont estimées à plus de 100 milliards de barils (40 % des réserves saoudiennes, 6ième rang mondial). Il exploite le deuxième plus vaste gisement du monde. Le pays a une capacité de production d'environ 3 million de barils par jour (7ième exportateur mondial).



Il produisait 2,45 M/bj en août 2024 (contre 2,6 M/Bj en 2023) et souhaite porter sa production à 4 M/bj d’ici à 2040. Le pétrole représente environ les 9/10èmes de ses exportations et près des deux-tiers de son PIB 2024.



Premier pays à créer un Fonds souverain (1953), le Koweït a accumulé des réserves considérables (selon les sources, l’actif du fonds souverain est estimé entre 850 et 950 Mds USD au 31 décembre 2024, soit plus de 5 fois son PIB). Sa position d’actifs étrangers nets atteint selon le FMI plus de 787 % de son PIB en 2022.



Par conséquent, malgré une érosion de sa notation souveraine (A+ / A1 /AA- pour S&P, Moody’s et Fitch respectivement), il reste le troisième État le mieux noté de la région derrière Abu Dhabi et le Qatar. Le pays a présenté en Janvier 2017 un plan stratégique, « Vision Kuwait 2035 », projetant le développement intégré de grands projets avec la construction d’une ville moderne et la transformation de cinq îles en zones franches et en destinations touristiques. Son développement économique précoce et sa position privilégiée conduisent le Koweït à jouer un rôle diplomatique de médiateur dans la région.