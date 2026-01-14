CAN 2025 : le Sénégal et l'Égypte se neutralisent à la pause

La première demi-finale de la CAN 2025 a été à la hauteur des attentes. Au terme d’une première période intense et rythmée au Grand Stade de Tanger, le Sénégal et l’Égypte se neutralisent (0-0).



Les deux équipes ont livré un match engagé, sans calcul. Les « Lions » se sont montrés entreprenants, multipliant les initiatives offensives, mais ont manqué de précision dans le dernier geste. En face, les Pharaons ont opposé un bloc bien en place, solide sur le plan tactique.



Peu sollicité, Édouard Mendy a vécu une première période relativement tranquille. Le seul véritable frisson côté sénégalais est intervenu juste avant la pause, à la 45e minute, lorsqu’un coup franc bien frappé par Mohamed Salah a traversé toute la surface sans trouver preneur.



Malgré une domination sénégalaise dans la possession et le nombre de tirs, le score reste vierge à la pause. La tension du match s’est aussi ressentie sur les bancs de touche, avec une altercation autour de la 40e minute entre les staffs des deux sélections, rapidement désamorcée grâce à l’intervention des sélectionneurs, qui se sont salués pour calmer les esprits.