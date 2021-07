Covid-19: le ministre Malick Sall annonce être testé positif "malgré sa vaccination"

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a choppé le virus Sars-CoV-2. Le service de Communication de son ministère souligne dans un communiqué daté ce 29 juillet que "Malgré sa vaccination", Malick Sall a été testé positif à la Covid-19 hier mercredi.



Il s'est immédiatement mis en quarantaine, conformément au protocole et les audiences suspendues, rapporte la même source. Cependant, le ministre rassure que son état est stable et sollicite des prières.



Me Malick Sall invite tous les citoyens à un respect strict des mesures barrières et à sa faire vacciner massivement.