Covid-19 : le ministre de la Santé lance un recrutement massif

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus à Covid-19, la Direction des Ressources Humaine du ministère de la Santé et de l’Action Sociale lance un appel à candidature pour des contrats de prestation d’une durée maximale de six mois. PressAfrik vous livre in extenso le communiqué.