Covid-19: les variants suscitent toujours plus d'inquiétudes en France

Après les États-Unis (plus de 465 000 morts), le Brésil (plus de 231 500 morts), le Mexique (plus de 166 700 morts), l'Inde (plus de 155 000 morts), le Royaume-Uni (plus de 113 000 morts) et l'Italie (plus de 91 500 morts), la France va, à son tour, dépasser la barre des 80 000 victimes du Covid-19. Hier, lundi 8 février, le bilan s'établissait à plus de 79 400 décès en hôpitaux et Ehpad. Ce même jour, Santé publique France a compté 460 morts dans les hôpitaux, soit le chiffre quotidien le plus élevé en 2021.



La campagne de vaccination se poursuit, avec quelques doutes supplémentaires : bien qu'approuvé au sein de l'Union européenne, le vaccin d'AstraZeneca interroge, après une étude mettant en doute son efficacité contre le variant sud-africain du Covid-19. L'Afrique du Sud, justement, a suspendu sa campagne de vaccination pour cette raison.



Appels à fermer les écoles

Les variants du coronavirus sont à la source des inquiétudes en France. Ils sont plus contagieux et menacent d'aggraver l'épidémie. Celui qui est appelé le Sud-Africain est encore peu répandu dans le pays. « Aujourd'hui, 99% des souches virales qui circulent en France métropolitaine ne correspondent pas au variant sud-africain », rappelle à France Info ce mardi le ministre de la Santé Olivier Véran, qui est toutefois vigilant sur ce qui se passe « en outre-mer, où on peut trouver davantage de variants sud-africains ». « Ça peut éventuellement nous conduire à changer la stratégie », a-t-il ajouté.



Le variant britannique, en revanche, est de plus en plus présent en métropole. Et cette mutation augmente les craintes. Ainsi, le SNMSU (Sndicat majoritaire des médecins scolaires et universitaires) a pris position lundi : constatant « une circulation de plus en plus active du Covid en milieu scolaire (...) avec un nombre croissant de variants », il appelle désormais à la fermeture des écoles. Le SNMSU était pourtant favorable au maintien des établissements ouverts, mais l'évolution de la situation sanitaire le pousse à revoir sa copie.



« Nous ne pouvons pas faire autrement que de tirer la sonnette d'alarme. Cela nous semble être une situation qui devient extrêmement inquiétante. Il faut absolument arriver à casser les chaînes de transmission de manière efficace », explique le docteur Marianne Barré, secrétaire générale du SNMSU.



« Possible qu'on ne soit jamais reconfinés »

Ce mardi, Olivier Véran confirme que les variants « augmentent d'environ 50% par semaine », soit un rythme moins rapide « que les pays qui n'étaiEnt pas sous couvre-feu ». Le ministre y voit « une efficacité des mesures décidées qui permettent de stabiliser la situation sanitaire ». Le reconfinement, souhaité et demandé par beaucoup, n'est ainsi toujours pas à l'ordre du jour. « Il est possible et souhaite qu'on ne soit jamais reconfinés », a confié Olivier Véran.



Toutefois, le gouvernement reste « dans un état de vigilance très important » et analyse la situation « au quotidien ». Il mise sur les vacances scolaires d'hiver, qui ont débuté le 6 février (zone A) et vont s'étendre jusqu'au 8 mars (zone B), pour ralentir la circulation du Covid-19. Et le ministre de la Santé assure que si l'épidémie devait flamber, comme certains le redoutent, les autorités sanitaires ne seraient pas prises de court.