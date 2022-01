Covid-19: malgré une poussée d'Omicron, le Danemark lève ses restrictions sanitaires

La seule mesure sanitaire qui va subsister au Danemark sera un isolement (non obligatoire) de quatre jours en cas de test Covid-19 positif, a annoncé mercredi soir la Première ministre Mette Fredriksen. Il y aura encore des restrictions à l’arrivée des voyageurs – selon leur pays de provenance –, c’est-à-dire des tests PCR et des quarantaines mais ces mesures ne seront maintenues que pendant quatre semaines.



Hausse des contaminations

Toutes les autres restrictions seront levées à compter du 1er février, à savoir, entre autres, le passe sanitaire, la limitation du nombre de clients dans les magasins, le port du masque et la fermeture des bars, restaurants et discothèques de 23h à 5h du matin.



Et pourtant le Danemark est en train de vivre une hausse conséquente des contaminations, environ 50 000 personnes par jour.



Baisse des malades en soins intensifs

Mais pour la commission épidémiologique danoise, au vu de la forte couverture vaccinale de sa population, le Covid-19 n’est plus une « menace pour la société », la classification officielle qui permettait d’imposer des restrictions. Omicron est passé par là et selon les autorités sanitaires danoises, l’augmentation des infections n’entraîne plus l’augmentation des hospitalisations. Le nombre de patients en soins intensifs au Danemark a été divisé par deux en trois semaines.



Le royaume scandinave avait déjà levé toutes les restrictions le 10 septembre, avant de réintroduire le passe sanitaire début novembre puis d'instaurer de nouvelles restrictions.