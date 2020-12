Covid-19: plusieurs pays européens se reconfinent au lendemain de Noël

Ce samedi 26 décembre, les Écossais, les Irlandais du Nord et les Autrichiens débutent un nouveau confinement. Vienne avait tenté de sortir de son deuxième confinement avec un relâchement des règles de couvre-feu le 7 décembre dernier. Les stations de ski ont même été ouvertes brièvement les 24 et 25 décembre même si les hôtels et restaurants sont restés fermés.



Mais une fois Noël passé, il faut reprendre les rênes de la lutte contre le Covid-19 en imposant un couvre-feu permanent jusqu'au 24 janvier. Ces restrictions pourraient tout de même être allégées dès le 18 janvier pour les personnes en mesure de présenter un test antigénique négatif.



La République tchèque sera elle aussi à nouveau confinée. Le gouvernement a pris le parti de laisser ses citoyens passer Noël à leur guise avec la simple recommandation de se réunir en nombre restreint sans préciser de nombre limité de convives. Mais dès ce dimanche 27 décembre, le pays passera au niveau maximal d’alerte épidémiologique avec un reconfinement strict.



Confinement partiel en Pologne

Un confinement partiel sera également imposé à partir de ce lundi 28 décembre en Pologne sur l’ensemble du territoire. Tous les déplacements seront interdits pour le soir du Nouvel An et les centres commerciaux, les hôtels et les stations de ski seront fermés. Il s’agit donc d’un renforcement des restrictions dans le pays où les rassemblements de plus de cinq personnes étaient déjà interdits. Les écoles sont également fermées jusqu’au 17 janvier.



Les Irlandais et les Italiens ont eux passé Noël sous confinement tout comme une partie des Anglais. Londres tente de juguler le nouveau variant plus contagieux du coronavirus.



Une personne contaminée par ce nouveau variant a été détectée en France pour la première fois selon le ministère de la Santé. Les Français sont de toute façon dans l'attente de nouvelles annonces. Plusieurs scénarios sont envisagés. Des confinements par régions par exemple, ou un retour à des mesures strictes nationales pour une période plus brève.