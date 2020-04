Covid-19: quelle est la durée de vie du coronavirus sur les surfaces?

Notre peur des surfaces s'est développée au fur et à mesure que le Covid-19 s'est répandu.



Il existe désormais des scènes familières dans les lieux publics du monde entier : des gens qui essaient d'ouvrir des portes avec leurs coudes, des banlieusards qui se glissent prudemment dans les trains en évitant de s'accrocher à une poignée, des employés de bureau qui frottent leur bureau chaque matin.



Dans les zones les plus touchées par le nouveau coronavirus, des équipes de travailleurs en tenue de protection ont été dépêchées pour pulvériser un brouillard de désinfectant sur les places, les parcs et les rues.



Les régimes de nettoyage des bureaux, des hôpitaux, des magasins et des restaurants ont été renforcés.



Dans certaines villes, des volontaires s'aventurent même la nuit pour frotter les claviers des distributeurs automatiques de billets.



Comme de nombreux virus respiratoires, dont la grippe, le Covid-19 peut se propager par de minuscules gouttelettes libérées par le nez et la bouche d'une personne infectée lorsqu'elle tousse.



Une seule toux peut produire jusqu'à 3 000 gouttelettes.