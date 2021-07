Covid-19 : trois (3) décès et 141 nouveaux cas annoncés dimanche

Communiqué 490/04 juillet

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté dimanche 141 nouveaux cas de coronavirus et 3 décès recensés au cours des 24 dernières heures.Ces nouveaux cas proviennent des résultats de 2104 tests réalisés, soit un taux de positivité de 6,70%, a indiqué le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie.Parmi ces nouvelles contaminations, il y a 49 cas contact suivis par les services sanitaires et 92 issus de la transmission communautaire.Le ministère a annoncé que 50 patients suivis ont été déclarés guéris tandis que 14 cas graves sont pris en charge par les services de réanimation. Trois (03) décès ont été enregistrés.Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 43 768 cas positifs dont 41 683 guéris, 1 174 décès et 910 patients encore sous traitement.Concernant la vaccination, le ministère a rapporté que 546 390 personnes ont été vaccinées depuis le 23 février.