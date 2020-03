Covid-19 : une cinquantaine de Français résidant à Mayotte bloqués aux Comores

Ils sont Français et résident à Mayotte. Venus en vacances sur les îles de Grande Comore et d’Anjouan, ils ne peuvent plus rentrer chez eux à cause des mesures concernant le transport aérien.



L’ambassade de France à Moroni doit assistance à ses ressortissants bloqués, chose faite puisqu’un accord a rapidement été trouvé avec les autorités comoriennes pour permettre à ce contingent de cinquante personnes de pouvoir décoller pour Mayotte.



Mais l’aviation civile française a besoin d’une autorisation de la préfecture de Mayotte pour ouvrir l’espace aérien à leur avion. Or, cette autorisation tarde à venir. Le président Macron avait annoncé que les Français souhaitant être rapatriés le seraient.



La préfecture de Mayotte traîne des pieds, arguant que ces voyageurs, étant dans leur famille aux Comores, peuvent y attendre la levée du confinement ou passer par Paris pour rejoindre leur île. Le ministère français de l’Outre-Mer, également présent dans les discussions, pourrait faire avancer la situation.