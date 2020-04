Covid-19 : vers le confinement des villages de Thiéckène et Darou Salam à Kaolack

Le Comité régional de lutte contre les endémies de Kaolack (centre) a décidé de mettre en quarantaine les villages de Thiéckène et Darou Salam, situés dans le département de Nioro du Rip, a annoncé vendredi son président, Alioune Badara Mbengue.



Cette décision a été prise lors d’une réunion d’urgence de ladite structure, après l’annonce du premier cas de Covid-19 dans la région de Kaolack, rapporte l’Aps.



Selon Alioune Badara Mbengue, également gouverneur de cette région, le patient, un habitant du village de Thiéckène, est un commerçant exerçant ses activités au marché de Darou Salam.



Il est revenu récemment de Touba (centre), à bord d’un véhicule qui transportait des légumes, selon M. Mbengue, annonçant que le patient sera interné à l’hôpital Dalal Jam, à Dakar.



Vingt-six personnes qui ont eu des « contacts » avec lui ont été identifiées et seront mises en quarantaine, selon le gouverneur de Kaolack.



Un infirmier, chef de poste de santé, fait partie des 26 ‘’contacts’’ du commerçant testé positif, a-t-il précisé, ajoutant que des prélèvements seront effectués sur ces personnes pour savoir si elles ont été contaminées ou pas.



Alioune Badara Mbengue a annoncé aussi le ‘’confinement des points d’entrée non officiels’’ situés dans le département de Nioro du Rip, à la frontière du Sénégal avec la Gambie.



L’armée et la gendarmerie vont veiller à la surveillance des localités confinées, selon le gouverneur.