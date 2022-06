Covid-19Sn : 03 nouveaux cas positifs et 08 guérisons annoncés ce mardi

Trois (3) nouvelles contaminations au coronavirus contre six (6) hier lundi, ont été recensés ce mardi, 1164 tests virologiques effectués la veille, soit un taux de positivité de 0,45 %.



Les nouvelles infections sont toutes des cas issus de la transmission communautaire et enregistrés dans la région de Dakar.



Le ministère précise que 08 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris alors qu’aucun cas grave n’a été signalé.



Il ajoute qu’aucun décès n’a été enregistré lors des dernières 24 heures et que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 86.289 cas de Covid-19 dont 84.299 guéris pour 1.968 décédés et 21 patients actuellement sous traitement. Le nombre de personnes vaccinées contre le coronavirus est de 1 488 097, selon le ministère de la Santé.