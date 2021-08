Covid-19Sn: 144 nouveaux cas et 11 décès supplémentaires

La décrue continue en ce qui concerne la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Ce samedi, les services du ministère de la Santé ont rapporté 144 nouveaux cas sur 2880 tests effectués.



Il s’agit de 10 Cas contacts et de 134 issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont repartis comme suit: 84 dans la seule région de Dakar et 50 dans les autres régions du pays.



Toutefois, le nombre de décès reste très important avec 11 personnes qui ont perdu la vie hier à cause du Covid-19.



Autre note positive, 536 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.



52 patients sont admis dans les services de réanimation pour avoir développé une forme grave de la maladie à coronavirus.



À ce jour 71 772 cas ont été déclarés positifs dont 56 867 guéris, 1659 décès et 13 245 sous traitement





Depuis le début de la campagne de vaccination, 1.138.244 personnes ont été vaccinées au Sénégal.