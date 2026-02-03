Réforme des bourses d'études, le ministère de l'Éducation apporte des éclaircissements cet après-midi

Le ministère de l’Education va tenir cet-après -midi un point de presse pour apporter des clarifiassions sur la réforme des bourses. Cette rencontre avec les médias fait suite à la clôture de l’atelier sur la réforme du système des bourses, qui se tient dans la capitale sénégalaise depuis hier. Cette réforme, très attendue par les acteurs du monde éducatif, vise à instaurer de nouveaux critères d’attribution et de gestion des allocations.
