PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Réforme des bourses d'études, le ministère de l'Éducation apporte des éclaircissements cet après-midi



Réforme des bourses d'études, le ministère de l'Éducation apporte des éclaircissements cet après-midi
Le ministère de l’Education va tenir cet-après -midi un point de presse pour apporter des clarifiassions sur la réforme des bourses. Cette rencontre avec les médias fait suite à la clôture de l’atelier sur la réforme du système des bourses, qui se tient dans la capitale sénégalaise depuis hier. Cette réforme, très attendue par les acteurs du monde éducatif, vise à instaurer de nouveaux critères d’attribution et de gestion des allocations.
Mardi 3 Février 2026 - 13:32


