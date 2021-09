Covid-19Sn: 4 décès supplémentaires, 14 nouvelles contaminations et le nombre de patients sous la barre des 1000

La courbe de la pandémie de Covid-19 au Sénégal continue de baisser. Quatre (14) nouvelles contaminations ont été enregistrées ce jeudi, contre 24 hier, mercredi, soit un taux de positivité de 0,82%.

Il s’agit de 2 cas contacts, zéro cas importé et de 14 issus de la transmission communautaire dont 4 cas à Dakar et 8 dans les autres régions.



Faisant le point quotidien de ce jeudi, le Directeur de la Prévention Dr Mamadou Ndiaye a annoncé que 296 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 12 patients sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation, selon le ministère de la Santé.



Cependant, le nombre de décès a connu une légère hausse ce jour avec 4 morts décomptés dans le bulletin épidémiologique contre 1 hier.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 73 706 cas confirmés de Covid-19, dont 70 968 guéris, 1853 décès et donc 884 patients sous traitement.



Le ministère de la Santé informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination, 1.232.94 personnes ont été vaccinées au Sénégal.