Covid-19Sn : 47 nouvelles contaminations rapportées ce lundi

Les nouveaux cas positifs au coronavirus ont connu une petite hausse ce lundi. Dans le bulletin épidémiologique du jour, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé 47 nouvelles contaminations contre 34 hier, sur 895 tests réalisés, soit un taux de positivité de 5,25%.



Il s'agit d'un Cas importé enregistré à l'AIBD et de 46 Cas issues de la transmission communautaire dont 39 dans la région de Dakar et 07 réparties dans les autres régions.



37 patients suivis contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré au cours des dernières 24 heures.



A ce jour 87. 118 cas ont été déclarés positifs dont 84. 847 guéris, 1968 décédés, et donc 302 sous traitement.



Le nombre total de personnes vaccines est de 1 496 941.