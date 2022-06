Covid-19Sn: une petite hausse des nouvelles contaminations (11) et un décès enregistrés

Une petite hausse des nouvelles contaminations au coronavirus a été notée ce mercredi, par les services du ministère de la Santé et de l’action sociale dans son bilan bulletin épidémiologique. Onze (11) nouveaux cas ont été annoncés ce jour contre cinq (5) hier mardi, sur 821 tests effectués. Soit un taux de positivité de 1,33%.



Il s'agit tous des Cas issus de la transmission communautaire et répertoriés dans la région de Dakar.



Selon la même source, un décès a été enregistré lors des dernières 24 heures et 05 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Le ministère de la Santé ajoute que l’état de santé des autres patients suivis était jugé stable et aucun cas grave n’a été enregistré.



Actuellement, 22 patients sont sous traitement. A ce jour, le Sénégal a enregistré 86.186 cas de Covid-19, dont 84.195 guéris et 1.968 décès.



Au total, 1 484 394 personnes ont été vaccinées depuis le lancement en février 2021 d’une campagne nationale de vaccination.