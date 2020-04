Covid-19sn: 42 cas communautaires recensés à ce jour au Sénégal

Les cas communautaires augmentent au Sénégal. Alors qu'on était dimanche à 37 cas issus de la transmission communautaire, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui a fait le point de la situation de l'épidémie ce lundi 20 avril, a annoncé 5 nouveaux cas communautaires dans les localités suivantes; Touba (4) et Guédiawaye (1).



Sur 281 tests réalisés, 10 sont été déclarés positifs, 5 cas contacts et 5 cas communautaires. Ce qui porte le nombre de cas issus de la transmission communautaire à 42 au Sénégal.



A ce jour le Sénégal compte 377 cas positifs, dont 235 guéris, 5 décédés, 1 évacué, et 136 patients sous traitement.