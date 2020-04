Covid-19sn: ce samedi, le district sanitaire de Keur Massar enregistre son premier cas

Selon informations de Libération online, le district de Keur Massar a enregistré, ce samedi, son premier cas positif au coronavirus.



Mais pour l'essentiel, tous les cas notés à ce jour proviennent des districts de Dakar-ouest et de Dakar-sud. Ces deux districts totalisent, aujourd'hui, 104 cas positifs.



A Vélingara, où on craignait une explosion des cas après les tests positifs effectués sur 7 Sénégalais revenus du Libéria, la situation est encore stable. Goudiry aussi n'a pas enregistré de nouveaux cas après la découverte d'un patient contaminé qui avait été en contact avec un ressortissant de la sous-région testé positif.



Enfin, aucun nouveau cas n'a été noté à Diourbel, Thiès, Saint-Louis (2 cas après la détection d'un cas positif venu de Richard-Toll) et Ziguinchor.