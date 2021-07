Covid-19sn : deux (2) décès et 164 nouveaux cas de contaminations ce vendredi

Communiqué 488/02 juillet

-2210 Tests

- 164 Nouveaux cas

- 64 Cas contacts

- 100 Cas communautaires

- 67 Guéris

- 11 Cas graves

- 02 Nouveaux décès

A ce jour 43427 cas ont été déclarés positifs dont 41554 guéris 1170 décès 702 sous traitement #Cov19sn

- 536916 vaccins pic.twitter.com/SkB3guBmCO

— Ministère de la Santé et de l'Action Sociale SEN (@MinisteredelaS1) July 2, 2021



Le ministère de la Santé et de l’action sociale a annoncé ce vendredi 2 nouveaux décès liés à la covid-19 et 164 nouvelles contaminations de la maladie sur 2210 tests réalisés.Il s’agit de 64 contacts suivis et 100 cas issus de la transmission communautaire. 67 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Onze (11) cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.A ce jour, le Sénégal compte 43.427 cas positifs dont 41.554 guéris, 1.170 décès et 702 patients encore sous traitement.Sur l’ensemble du territoire national, 536.916 personnes ont été vaccinées contre la maladie.