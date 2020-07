Covid-19sn: le Sénégal est passé de 38 à 45 cas graves en deux jours

La situation de la pandémie du coronavirus devient de plus en plus inquiétante. Le Sénégal a dénombré 45 patients admis en réanimation, ce samedi 18 juillet 2020. Même si les cas graves ne sont pas synonymes de décès, le pays est passé de 38 cas graves jeudi à 45 malades en réanimation ce samedi. A cela s’ajoute de nouvelles victimes liées au coronavirus. Selon Docteur Mamadou Ndiaye, "trois (3) décès supplémentaires ont été enregistrés dans la journée du vendredi, portant ainsi le nombre de mots Covid-19 au Sénégal à 163.



Et pourtant le ministère de la Santé et de l'Action sociale ne cesse de rappeler que la sous-estimation de la malade et le non respect des mesures préventives contribuent à la propagation du virus surtout parmi les catégories les plus vulnérables à ses complications, en particulier les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques comme le diabète, l'insuffisance rénale et l'asthme etc.



A ce jour, le Sénégal compte 8669 cas confirmés, dont 5859 guéris, 163 décédés, et donc 2646 malades sous traitement.