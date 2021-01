Covid_19: 2 secrétaires et un greffier chopent le virus au tribunal de Thiès

La semaine dernière, le garde des Sceaux, ministre de la Justice avait préconisé des mesures pour lutter contre la propagation du virus. Me Malick Sall avait même, en ce sens, adressé une circulaire aux chefs de Cour ainsi qu'au Premier président de la Cour Suprême et au Procureur général près ladite Cour, les invitant à les faire appliquer. Malheureusement, avant que ces mesures ne soient effectivement appliquées à Dakar et à Thiès, la cité du Rail, précisément le palais de justice, a été touché. En effet, selon nos confrères du journal Les Echos, deux secrétaires ont été touchés depuis vendredi. Hier, lundi 25 janvier 2021, un greffier, toujours au niveau du Tribunal d'Instance, a chopé le virus.





Suffisant pour installer la panique au palais de justice de Thiès. Les autorités judiciaires ont ainsi décidé de fermer le bâtiment abritant le Tribunal d'Instance jusqu'au 8 février, si l'on en croit un membre du personnel du palais qui s'est confié au journal.