Covid19: Ce que l’on sait du cas importé de Vélingara

On en sait un peu plus sur le cas importé de Vélingara, dans le sud du Sénégal, annoncé ce dimanche 26 avril 2020 par le ministère de la Santé. « Il s'agit d'une commerçante guinéenne qui voulait se rendre à Diaobé en empruntant un jakarta », renseignent des sources de PressAfrik.



A ce jour, le Sénégal compte au total, 671 cas positifs. Ils sont 283 guéris, 8 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 380 patients encore sous traitement dans les hôpitaux.