Covid19- La Côte d'Ivoire a détecté 1076 cas positifs dont 14 sont décédés

À la date de ce 25 avril, 644 cas de covid-19 sont sous traitement en Côte-d’Ivoire, 419 guéris et 14 décédés. Le virus demeure fortement présent à Abidjan avec plus de 800 des 1076 cas officiellement identifiés, notamment dans les communes de Cocody et de Marcory. Pour autant, un foyer se développe lentement à Yopougon avec près d’une cinquantaine de cas dont 23 guérisons et 2 décès.



Libération Oline