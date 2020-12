Covid19: Le Préfet de Dakar interdit une manifestation contre le paiement des trois réclamés par les écoles privées

Le Préfet du département de Dakar, Alioune Badara Sambe a interdit le rassemblement citoyen contre le paiement des trois mensualités et des frais de scolarité réclamés indûment par des écoles privées aux parents d’élèves, à quelques heures de la manifestation.



Il a motivé sa décision par « la nécessité de limiter la propagation de la COVID 19 ». Et pourtant, suite à deux rejets successifs, SOS Consommateurs a déposé pour une

troisième fois une demande d’autorisation le 24 novembre 2020 soit dix jours avant

l’évènement, informant aussi des dispositions prises pour le respect scrupuleux des

gestes barrières (port obligatoire du masque, distanciation, distribution de gel hydro

alcoolique, …).



Cette troisième interdiction fait suspecter une « intention inavouée » de par le motif qui ne convainc point et du fait des pratiques en cours (des autorités qui organisent et participent à divers regroupements, des lieux et services publics fonctionnels,…).



Pour rappel, réunis autour de SOS Consommateurs, des parents d’élèves, des

associations de consommateurs, des organisations d’enseignants, des organisations de la société civile, des leaders religieux, communautaires et politiques ont convié les forces vives du Sénégal à un grand rassemblement pour dénoncer cette situation

inacceptable. Prenant acte de la mesure d’interdiction, SOS consommateurs et ses partenaires décident de l’organisation d’une conférence de presse le mardi 8 ou le jeudi 10 décembre.



Aussi de poursuivre le combat contre cette injustice qui va à l’encontre du droit à

l’éducation et de déposer d’un recours en annulation de l’arrêté.