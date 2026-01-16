Outrage à agent : l’ex-commandant Ibrahima Dramé condamné, mais libre de regagner son domicile

L’ancien commandant Ibrahima Dramé a été reconnu coupable de « menaces de mort, d'outrage à agent et d'atteinte à la sûreté de l'État ». Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme. Une peine déjà couverte par sa longue détention provisoire.





Le litige l'opposait à des figures de la gendarmerie nationale dont le Général Moussa Fall (dont les intérêts civils ont été réservés), le Colonel Abdou Mbengue et le Colonel Cheikh Faye, qui ont choisi de ne réclamer aucun dommage et intérêt.



Lors des audiences de décembre dernier, l'ex-commandant avait admis avoir envoyé des messages virulents, mais les justifiait comme l'expression d'une « colère » accumulée au fil des années.



Il estimait sa carrière brisée par des procédures irrégulières qu'il attribuait au Général Fall. Bien qu'il ait affirmé avoir simplement voulu « rappeler des liens de voisinage » à la caserne Faidherbe, le tribunal a suivi les réquisitions sur la culpabilité, tout en étant plus clément que le procureur qui réclamait trois ans ferme.



Pour rappel Ibrahima Mbaye été placé sous mandat de dépôt en février 2024.