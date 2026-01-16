Kédougou: Plus de 3 milliards de FCFA déjà investis dans le projet Senala, une Joint-Venture en cours

Oriole Resources PLC, la société d'exploration aurifère concentrée sur l'Afrique de l'Ouest et Centrale a présenté une note d’analyse aux investisseurs, sur ses projets aurifères. Dans son projet aurifère de Senala , dans la région de Saraya, au sud-est du Sénégal, la Société annonce que , AGEM Sénégal Exploration Suarl (« AGEM »), une filiale à 100 % du Groupe Managem, a achevé “un cycle d'acquisition de six ans pour obtenir une participation bénéficiaire d'environ 59 % dans la licence d'exploration de Senala en dépensant 5,8 millions de dollars US”, soit plus de 3 milliards CFA”.



La Société a déclaré une Ressource de 155 000 onces d'or contenu à 1,26 g/t Au (catégorie JORC Présumée) pour le prospect de “Faré South”. Au-delà des ressources confirmées, la société estime qu'il pourrait y avoir entre 380 000 et 650 000 onces supplémentaires sur l'ensemble du permis de Senala. C'est un indicateur très positif pour les investisseurs, car cela montre que le projet pourrait devenir une mine de taille intermédiaire. Selon Oriole Resources PLC que les discussions pour la formation d'une coentreprise (Joint-Venture) sont actuellement en cours.



La société a noté des résultats de forage "spectaculaires" :

20,00 m à 31,13 g/t Au : C'est une teneur extrêmement élevée. À titre de comparaison, dans de nombreuses mines d'or en Afrique de l'Ouest, on commence à exploiter rentablement autour de 1 g/t.

L'intersection de 10,00 m à 60,98 g/t Au : C'est ce qu'on appelle une "zone de haute teneur" (bonanza grade), ce qui suggère la présence de veines d'or très riches.