Covid19 : Macky Sall espère un retour à la vie normale d’ici quelques moments

Le président Macky Sall a réitéré dimanche son appel à la vigilance et à l’observance des mesures de prévention afin freiner la propagation du coronavirus dans le pays, espérant un retour à la vie normale d’ici quelques moments.



« Nous devons rester vigilant. Nous devons poursuivre l’observance des gestes barrière pour freiner la propagation de la maladie. J’ai espoir qu’avec ces efforts continus d’ici quelques moments nous pourrons revenir petit à petit à la vie normale », a-t-il déclaré, lors d’un message diffusé sur la télévision publique à l’occasion de la célébration de la Korité, marquant la fin du jeûne du mois du Ramadan.



« Je continue à vous le demander. Je sais que c’est très difficile mais c’est la seule voie. Nous devons rester vigilant et poursuivre les efforts attendus de chaque citoyen. Puisse Allah nous aider à vaincre définitivement cette maladie afin que nous puissions revenir d’ici à la tabaski à la une normale », a poursuivi le chef de l’Etat.



Dans ses propos rapportés par l’Agence presse sénégalaise, le président Sall a insisté sur le fait que la fête de korité de cette année se passe dans un contexte singulier. Celui de la pandémie de Covid-19. « Une pandémie qui fait que nous n’avons pas eu la liberté de pratiquer notre religion comme de coutume. Cette pandémie fait également que nous sommes en pleine guerre et nous continuons ce combat pour vaincre », a-t-il rappelé.



Macky Sall a ainsi loué les gros efforts accomplis dans le cadre de la lutte contre la maladie, saluant notamment l’engagement de la communauté nationale qui se traduit dans les communautés avec les élus locaux, les chefs religieux, coutumiers, les populations en général, la société civile, la société politique.



« Cette convergence nationale autour du combat contre la maladie a fait que depuis le 2 mars nous avons suivi par nos services de santé près de 20 000 cas qui ont séjourné dans les établissements hospitaliers, dans des centres de confinement », a fait savoir le président de la République.



Il ainsi assuré que 13 000 parmi ces personnes avaient regagné leurs domiciles. Au total, 3047 cas de Covid-19 ont officiellement déclarés au Sénégal depuis le 2 mars, date à laquelle la maladie a fait son apparition dans le pays. 35 décès ont été dénombrés tandis que 1455 patient de la maladie ont recouvré la santé, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.